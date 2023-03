Schjelderup é craque no Football Manager: as razões do sucesso... nos vídeojogos

Schjelderup ainda não se evidenciou na equipa principal do Benfica, mas há muitos amantes do mundo do futebol que o veneram: os fãs do famoso videojogo 'Football Manager 2023', onde o extremo é o jogador mais vezes contratado. Mas como se explica isto, tendo em conta que é apenas um jovem de 18 anos que passou as últimas épocas a jogar no periférico futebol dinamarquês?Há vários motivos, mas segundo David Lind, um dos responsáveis pelo videojogo, prende-se com o facto de Schjelderup ser ainda bastante jovem e ter os principais requisitos para um extremo que joga mais por dentro. Além disso, o facto de antes de rumar ao Benfica representar uma equipa dinamarquesa também ajudou a que fosse bastante pretendido pelos jogadores de FM, tendo em conta que era um jogador fácil de contratar por clubes de Ligas mais poderosas.Mas a avaliação de cada jogador no FM é feita de forma criteriosa e tenta-se dar uma imagem realista do seu real valor. "Classificamos cada jogador individualmente com base no que vemos em campo", contou Lind, dando alguns pormenores: "Como jogam, como se movem, como interagem com os companheiros de equipa e outros jogadores, além de como se portam dentro e fora de campo. É quase o trabalho de um olheiro de futebol normal, vemo-los em campo e avaliamos", explicou ao portal 'The Athletic'.Apesar disso, Lind reconhece que nem sempre é fácil avaliar o potencial de um jogador "especialmente nesta idade". "Não se sabe o que pode acontecer. Será que se vão lesionar? Cansar-se do futebol? Vão falhar?", são alertas deixados pelo responsável do FM pela avaliação dos jogadores do Nordsjaelland.O portal 'The Athletic' procurou conhecer melhor as origens do reforço de inverno do Benfica e falou com o coordenador técnico do Nordsjaelland, clube dinamarquês ao qual foi recrutado pelos encarnados. Flemming Pederson não esquece que quando decidiu contratar o criativo este tinha apenas 16 anos e que muitas pessoas consideraram que era uma decisão desprovida de de sentido, mas a realidade deu-lhe total razão. É, por isso, que deixa uma mensagem aos adeptos do Benfica que ainda não o viram na equipa principal: "Connosco, esperávamos que demorasse 12 meses a chegar à equipa principal, mas meio ano depois e já lá estava".Mas Pederson, além de ter sido treinador de Schjelderup mostra que é um admirador do jogador. "É muito bom a trabalhar. Ele usa um fone de ouvido de realidade virtual para aquecer o cérebro com diferentes situações de futebol antes do treino. É muito amigo dos seus companheiros, mas também muito calmo e muito disciplinado. É normal ver acontecer com jovens jogadores ingleses ficarem tentados com coisas materiais, raparigas a entrar em cena, mas Andreas não precisa se mostrar. É muito íntegro, não gosta de se mostrar", contou ao The Athletic, deixando uma comparação curiosa: "Existem semelhanças entre Odegaard [jogador do Arsenal] e o Schjelderup. Pode, no mínimo, atingir o mesmo nível de Odegaard".Apesar de todo o potencial que vê no jovem talento, Pederson consegue perceber a escolha pelo Benfica. "Outros clubes estavam interessados , mas o Benfica foi uma escolha inteligente, pois o estilo de jogo combina com ele", tendo depois assinalado que é jogador de equipa de Liga dos Campeões. "Fará parte de uma equipa que irá ganhar a Champions".Isso o tempo o dirá, mas é verdade que esse é um sonho que os benfiquistas alimentam já para a presente temporada. Poderá Schjelderup ajudar parte dessa história?