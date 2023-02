Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Schjelderup e Tengstedt com mais uma hora de ritmo: como jogaram os reforços do Benfica pelos bês Schjelderup deixou mais do que penálti ao poste; Tengstedt promete ser trunfo nas bolas paradas





• Foto: Fernando Ferreira