Schjelderup espreita a estreia

Reforço de inverno, Andreas Schjelderup espreita a possibilidade de se estrear hoje à noite pela equipa principal do Benfica. Considerando as ausências de Gonçalo Guedes, Chiquinho e Draxler, o extremo norueguês, de 18 anos, pode somar os primeiros minutos na Liga Bwin depois de ter realizado três partidas incompletas pela equipa B na Liga Sabseg.Contratado ao Nordsjaelland, por 9 milhões de euros – mais 5 milhões em objetivos – Schjelderup fez um programa especial de treino, juntamente com o dinamarquês Tengsted, realizando ambos três sessões diárias. Já com duas presenças no banco do conjunto principal, defrontou o Tondela, Estrela e Leixões pelos ‘bês’.