Schjelderup já está em Lisboa para assinar pelo Benfica

Andreas Schjelderup já está em Portugal para assinar contrato pelo Benfica. O avançado, de 18 anos, chegou acompanhado por Rui Pedro Braz, mas não quis prestar declarações aos jornalistas. Apesar disso, recebeu votos de "boa sorte" por parte de alguns adeptos que se encontravam no aeroporto Humberto Delgado, aos quais agradeceu com um sorriso.Recorde-se que o jogador, oriundo do Nordsjaelland vai custar aos cofres do Benfica nove milhões de euros, aos quais se poderão vir a somar mais cinco milhões, mediante cumprimento de objetivos. O jovem irá assinar um contrato válido até 2028.