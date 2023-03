Andreas Schjelderup marcou hoje o terceiro golo da vitória (4-0) da seleção sub-19 da Noruega, diante da Roménia, em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo 1 da ronda de elite de qualificação para o Europeu da categoria. O extremo do Benfica foi titular e saiu aos 59 minutos, por gestão do esforço. É que no sábado há novo desafio, com a França.O triunfo da equipa nórdica, comandada pelo português Luís Pimenta, começou a desenhar-se aos 4 minutos, graças ao remate certeiro de Hansen-Aaroen. Jensen Wassberg (14') e Schjelderup (25') marcaram ainda na primeira parte e Riisaes fechou a contagem aos 90'+4.Contratado em janeiro ao Nordsjaelland, da Dinamarca, Schjelderup, de 18 anos, conta quatro presenças pela equipa B das águias e uma pela formação principal.