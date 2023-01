Schjelderup: «Quando o meu pai me falou do interesse do Benfica tentei manter a calma»

Andreas Schjelderup está confirmado como reforço do Benfica até junho de 2028. O criativo norueguês explicou o porquê de ter aceitado o convite dos encarnados para se mudar para Portugal no mercado de janeiro."Assim que soube do interesse do Benfica foi um dos melhores dias da minha vida. O meu único pensamento foi que queria vir para aqui e jogar por este grande clube e jogar perante adeptos incríveis", começou por dizer em declarações à BTV o jogador de apenas 18 anos que chega proveniente do Nordsjaelland.O ainda melhor marcador do campeonato da Dinamarca, com 10 golos, recordou o momento em que lhe contaram acerca do interesse do clube da Luz. "Lembro-me quando o meu pai me falou que o Benfica estava interessado. Fiquei muito interessado, tentei manter a calma, não ficar com demasiadas expectativas, mas agora que já estou aqui, fico mais tranquilo. Cheguei a um dos melhores clubes do Mundo. É um sentimento fantástico", adiantou."Toda a gente conhece a grande história do clube. Todos os troféus que venceu em Portugal mas também na Europa, a história de Eusébio e de muitos outros grandes jogadores.""Quero ser um jogador importante para o clube. Quero evoluir aqui, conhecer o clube, a cidade de Lisboa, os adeptos, quero fazer parte da família benfiquista e estou muito entusiasmado.""Sou um jogador jovem, com ambição, quero dar o meu melhor pelo clube. Procuro ganhar títulos pelo Benfica, o objetivo é ganhar, estou entusiasmado."