Schjelderup utiliza águia para comentar publicação onde os benfiquistas pedem a sua contratação

O símbolo do Nordsjaelland inclui um tigre mas foi com uma águia que Andreas Schjelderup comentou uma publicação sobre os melhores momentos individuais da temporada. Não terá sido por coincidência que o extremo norueguês usou esse 'emoji' (e um outro com chamas) na conta pessoal de Instagram, atendendo ao interesse concreto do Benfica nas suas qualidades. O melhor marcador do campeonato da Dinamarca, de 18 anos, mostrou-se atento a uma publicação que foi 'inundada' por benfiquistas, com a esmagadora maioria a pedir para que o jovem jogador aceite mudar-se para a Luz. "Vem para o Benfica" ou "anda menino" são alguns dos comentários que se podem ler naquela rede social.O prodígio norueguês já acertou os termos pessoais com os encarnados e prepara-se para assinar um contrato válido até junho de 2027.