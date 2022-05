Schmidt à chegada a Lisboa: «Se amamos o futebol, amamos o Benfica»

Roger Schmidt chegou na manhã desta terça-feira ao aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, e falou aos meios de comunicação social já enquanto treinador do Benfica."Estou muito feliz por estar aqui hoje, fazer parte do Benfica e trabalhar nesta linda cidade e país. Aprecio muito o facto de as pessoas acreditarem em mim e claro que vou dar o meu melhor para trabalhar arduamente com a minha equipa, os jogadores e jogar bom futebol para sermos bem sucedidos", referiu.E prosseguiu: "É um dos melhores clubes do Mundo, se amamos futebol, amamos o Benfica. Desde o primeiro momento, das primeiras conversas, esteve sempre na minha mente que poderia ser uma ótima opção fazer parte deste clube e desta família. Estou entusiasmado. Acho que a nova época será um novo começo. Quero ter as minhas próprias primeiras impressões e é para isso que estou aqui, para começar a trabalhar. Posso prometer que vamos trabalhar muito para mostrar grande espírito e mentalidade, assim como bom futebol. Os jogadores têm de fazer tudo para ganhar os jogos. Liga dos Campeões? É sempre importante para as equipas que têm de jogar a qualificação e para nós é igual. Neste momento isso ainda está muito longe, agora estamos a trabalhar nos bastidores e temos de nos focar nos treinos e no resto".Questionado acerca da 1.ª Liga, Schmidt afirmou ter "conhecimento suficiente". "Sei o suficiente. Tenho experiência noutros países. Sei que Portugal é um grande país e estou entusiasmado por aqui estar".Sobre o interesse das águias em Ricardo Horta, o treinador alemão disse não ser o "momento" certo para abordar o mercado. "Acho que tudo tem de acontecer nos bastidores. Precisamos de ajustes no plantel, apesar de haver coisas certas, mas precisamos de preparar a equipa para a próxima época. O momento não é agora", rematou.