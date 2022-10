Schmidt à espera de dificuldades: «Nos últimos 25 anos, o Benfica só conquistou a Taça de Portugal três vezes»

Roger Schmidt faz esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Caldas, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, e falou das dificuldades da competição."Penso que é sempre importante falar com os jogadores, sobre as diferentes competições. Mas desde o início da temporada tenho dito que queremos estar concentrados em provas. Passam a vida a dizer que a Taça é a forma mais fácil de ganhar um troféu, bastam 7 jogos, mas se olharmos para as estatísticas é a mais difícil. Nos últimos 25 anos, o Benfica só conquistou a Taça três vezes. Temos falado sobre isto, tentamos mudar o interruptor da Liga dos Campeões para a Taça. Os jogadores já demonstraram que têm uma boa atitude", afirmou.