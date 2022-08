Schmidt abre portas à saída de Weigl: «A decisão é dele»

Roger Schmidt assumiu esta terça-feira, após o duelo entre Benfica e Dínamo Kiev, que o futuro de Julian Weigl pode efetivamente passar por uma saída neste mercado de transferências. À Amazon, o técnico dos encarnados deixou uma decisão quanto a esse tema nas mãos do próprio médio, que tem sido apontado como alvo do Borussia Mönchengladbach."Pode haver uma oportunidade para ele mudar de clube. No final de contas, a decisão é dele. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas. É essa a nossa situação", disse o técnico alemão, que mesmo assim não fecha a porta à continuidade do compatriota. "É um jogador de topo e se ficar vai ter os seus jogos".Weigl, recorde-se, chegou ao Benfica em 2020, proveniente do Borussia Dortmund a troco de 20 milhões de euros e tem contrato com o Benfica até 2024.