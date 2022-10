Schmidt afina detalhes

Roger Schmidt vai ter hoje oportunidade de afinar os últimos pormenores da equipa do Benfica antes do jogo de amanhã, frente à Juventus, a contar para a 5ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. O plantel treina de manhã, no Benfica Campus, às 11 horas, com os 15 primeiros minutos abertos à comunicação social. Salvo qualquer imprevisto de última hora, o técnico alemão conta com todos os jogadores, à exceção de Julian Draxler. O alemão contraiu uma lesão muscular no clássico frente ao FC Porto e vai estar afastado dos trabalhos nas próximas semanas.

Já depois do treino, por volta das 13 horas, Schmidt vai fazer a antevisão do duelo frente à formação de Turim. A conferência de imprensa, que decorrerá também no Seixal, contará com a presença de um jogador.