Schmidt analisa reforços do Benfica: «É preciso um nível muito elevado para jogar aqui»

Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup, os dois reforços de inverno do Benfica, já estão inscritos na Liga Portugal, mas Roger Schmidt não vai contar com a dupla para o dérbi de amanhã na Luz."Espero que se venham a desenvolver muito bem aqui no Benfica. É um grande passo para ambos, duma liga escandinava para uma portuguesa e para um grande clube como o Benfica. São muito talentosos. Estiveram parados seis semanas. Tinham começado agora a pré-época e não estão na melhor forma física, não fazem parte do plantel nas próximas semanas. Temos de lhes dar tempo para se habituarem aos colegas, ao tipo de jogo, para ganharem condição física. Quando estiverem prontos... É preciso um nível muito elevado para jogar aqui depois de estarem parados seis semanas. Mas já sabíamos disso. Acreditamos neles, sabemos que têm muito potencial e achamos que vão crescer muito no Benfica", afirmou este sábado o treinador em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting (amanhã, 18 horas).