Schmidt antevê jogo de manhã

Roger Schmidt fará a antevisão do encontro com o Portimonense hoje, estando a conferência de imprensa marcada para as 11h30, no auditório do Benfica Campus. A comitiva encarnada parte do Seixal rumo ao Algarve - onde terá muitos adeptos à espera e a segurança será apertada - depois do almoço.Os encarnados deverão chegar ao destino ainda durante a tarde.