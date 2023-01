Schmidt, António Silva, Enzo e Gonçalo Ramos distinguidos pela Liga no Benfica Campus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roger Schmidt, António Silva, Enzo Fernández e Gonçalo Ramos receberam esta segunda-feira, no Benfica Campus, os prémios de melhor treinador, defesa, médio e avançado, respetivamente, dos meses de outubro e novembro da Liga Portugal Bwin.

O jovem defesa-central do Benfica conquistou o prémio de Defesa do Mês após superar o companheiro de equipa Grimaldo (12,7%) e o João Basso, do Arouca (7.94%).

Já Enzo Fernández recebeu o prémio de Médio do Mês depois de ter recolhido o maior número de votos entre os treinadores da prova pela segunda vez esta temporada.

Gonçalo Ramos superou o companheiro de equipa Rafa (19.05%) e Taremi, do FC Porto (15.08%), para receber a distinção relativa ao prémio de Avançado do Mês.

Por fim, Roger Schmidt recebeu o prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês da Liga Portugal Bwin - relativo aos meses de outubro e novembro ao somar 38.10% dos votos dos treinadores da competição.