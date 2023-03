Schmidt anuncia regresso de Rafa aos convocados

Ausente no jogo diante do Marítimo, Rafa vai voltar às escolhas do Benfica para a partida de sábado diante do V. Guimarães, anunciou o técnico Roger Schmidt em conferência de imprensa."Treinou ontem connosco, não está a 100 por cento. Teve uma gripe forte, esteve fora uns dias, mas fará parte do plantel amanhã", garantiu o técnico encarnado.Na sequência da questão, o técnico alemão abordou ainda a ausência de Florentino da lista de Roberto Martínez . "Há outras decisões, como a do Grimaldo. Temos outros jogadores que também mercem ser convocados. Temos de respeitar as decisões dos selecionadores. Têm um grande leque de escolhas e têm de escolher a melhor abordagem para o plantel. O Florentino tem estado bem, é jovem. E se continuar a jogar a este nível vai ganhar experiência, desenvolver-se e no futuro será sem dúvida uma opção para o selecionador"