Schmidt aponta aos 'anos muito bons' de André Almeida e atira: «Vamos ver o que acontece nas próximas semanas»

Roger Schmidt fez esta segunda-feira a antevisão ao Benfica-Maccabi Haifa, da 1.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões agendado para amanhã, às 20 horas, e abordou a situação de André Almeida, que não foi incluído na lista de inscritos para a Champions. Questionado sobre se o lateral pode deixar os encarnados, o treinador não hesitou."Vamos ver. Sei o seu historial no Benfica, teve anos muito bons. É algo que não está decidido. O que posso dizer é que o André é um jogador muito concentrado nos treinos, tentamos na medida do possível gerir a situação de uma forma agradável e vamos ver o que acontece nas próximas semanas", disse.Já sobre Draxler, Schmidt voltou a aplaudir o reforço. "É um jogador de elite, não está ao seu melhor nível, vem de uma lesão prolongada. Mas o problema é que esteve semanas sem treinar com a equipa do PSG. Quando se está nessa condição é difícil chegar a uma condição física ideal. Sabemos que precisa de uma semana para perceber os companheiros de equipa, recuperar a sua confiança. Mas é experiente, de seleção, faz parte do plantel, mas estará pronto para jogar talvez não de início. Tal como o Brooks, estão com a equipa. Temos de gerir isto da melhor forma possível".