Schmidt aposta em treino intenso e no relvado ouvem-se instruções do preparador físico já... em português

Roger Schmidt teve 28 jogadores esta quinta-feira à sua disposição no treino do Benfica - Lucas Veríssimo está ainda a recuperar da lesão e são vários os internacionais que não se apresentaram, gozando os últimos dias de férias.Nos 15 minutos de treino aberto à comunicação social, marcados por uma grande intensidade, foi possível ver o preparador físico alemão Yann-Benjamin Kugel orientar o aquecimento e a falar em inglês... já com uns toques de português: "Good work, bom trabalho", ouviu-se. Com Kugel esteve também Nuno Matias, do Benfica Lab.Presente na sessão de trabalho desta manhã no Seixal - que arrancou com o tradicional 'corredor de calduços' ao aniversariante do dia, Morato, que celebra hoje 21 anos - esteve também o diretor técnico Luisão... equipado.