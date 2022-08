Schmidt: «Benfica melhor equipa em Portugal? Logo veremos no final da época...»

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez esta sexta-feira a antevisão ao duelo da 4.ª jornada da Liga Bwin com o Boavista, que se joga amanhã pelas 18h no Estádio do Bessa."Um jogo físico. Analisámos o Boavista, conheço a história dos jogos deles contra o Benfica, foi sempre difícil, especialmente quando jogamos fora de casa e jogamos nas competições europeias. Queremos ganhar troféus na temporada, e é este o calendário que temos. Amanhã queremos mostrar que somos capazes de jogar todo o tipo de jogos"."O nosso grupo é um verdadeiro grupo de Champions, Juventus, PSG e Maccabi Haifa. É um grupo muito interessante, nunca joguei contra qualquer das equipas. Foi muito importante garantir a qualificação, e é nesta competição que queremos estar, mas estou muito concentrado no jogo de amanhã. Temos de dar um passo de cada vez e estarmos concentrados no Boavista"."Não sei se Aursnes já poderá jogar amanhã, depende de ter autorização da Liga ou não. O que posso dizer é que é um médio muito bom, muito completo, um grande jogador de equipa, muito bom com bola e sem. É exatamente o que precisamos, um jogador que corre muito, muito físico, e é muito bom para o nosso plantel podermos contar com ele, de maneira a jogarmos um futebol tático e fiável. Falei com o Javi, sim. Ele conhece muito bem o Boavista. Juntámos toda a informação que temos. Sabemos que é uma equipa muito motivada quando joga contra equipas como o Benfica, são sempre jogos grandes e temos de estar preparados para isso"."João ainda está a treinar à parte, vai precisar de mais tempo do que esperávamos, mas vamos recuperá-lo com paciência. Queremos evitar que isto se repita. Quanto ao Gonçalo Ramos, vou estar com ele depois desta conferência, falar com ele, ver como se sente e decidir se treina connosco ou não. Depois do último jogo sentia-se bem, mas o espaço à volta do olho dele estava muito dorida. Não sei se estará pronto"."Temos três defesas centrais, vou ter de tomar uma decisão. Penso que estão todos em boas condições. Jogar com dois esquerdinos é invulgar mas é normal, quando se joga com dois destros ninguém diz nada. Quanto ao António [Silva], também se tem portado bem. O mercado encerra a 1 de setembro. Temos um plantel muito bom, sobretudo agora com Aursnes. Há jogadores que podem pensar sair do clube eventualmente, mas vamos ver o que se pode passar nos próximos dias. Temos de tentar otimizar o plantel até ao último segundo do mercado, mas há coisas que têm que acontecer nos bastidores e nós estamos concentrados nos jogos"."Logo veremos no final da época..."."Tenho um plano para todos os jogadores, mas temos de ter cuidado e queremos ter sempre a melhor equipa. Morato começou muito bem, tem vindo a aproveitar os momentos que teve. Está em boa forma, habituado a jogar, entrosado com a equipa, e se um jogador está a ter bons resultados, obviamente que tem todos os argumentos para continuar. Conheço bem o Vertonghen, é um ótimo jogador e pessoa, estava habituado a ser titular em grandes clubes também como o Benfica, mas tenho de estar atento às dinâmicas. Tenho de colocar em campo o melhor onze, e para já o Morato tem estado muito bem"."Claro que espero que fique. É um jogador titular neste momento, está em boa forma, já fez assistências, golos... gosta de jogar numa posição mais central, penso que é um ótima posição para ele, mas sei como é o negócio do futebol e do mercado. Espero que fique, mas se houver alguma oportunidade de mercado, preciso de a aceitar, temos outros avançados. No final, é uma decisão do clube e do jogador mas sim, espero que fique".