Schmidt confirma Enzo no Chelsea: «Acordo está feito»

Roger Schmidt confirmou que existe acordo para a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea. Após a vitória do Benfica em Arouca (), o treinador encarnado mostrou-se resignado e pareceu mesmo enviar uma 'bicada' ao médio argentino, dizendo que está feliz "com os jogadores que gostam de jogar no Benfica"."Falamos sobre isso, o acordo está feito, faz parte do futebol mas o que interessa é o Benfica. Hoje não vou falar de jogadores que já não estão aqui. Estou feliz com os jogadores que estão aqui, gosto da atitude, da paciência, gostam de jogar pelo Benfica. Isso é muito importante. O Benfica é um clube fantástico e estamos a desfrutar imenso de jogar pelo Benfica e tentámos de tudo para fazer os adeptos felizes e no final sermos campeões", disse o técnico alemão à Sport TV.Recorde-se que Benfica e Chelsea chegaram a acordo por 121 milhões de euros, embora a transferência não esteja ainda confirmada. O mercado já fechou em Inglaterra e o clube londrino pediu à Premier League uma extensão do prazo para entregar a documentação completa. Tem até por volta da 1h da manhã para fazê-lo.