Schmidt confirma saída de Helton Leite: «É demasiado bom para ser número 2»

Helton Leite está desde ontem à noite na Turquia para ser oficializado como reforço do Antalyaspor, numa operação revelada em primeira mão por Record . Questionado esta sexta-feira em conferência de imprensa sobre a saída do guarda-redes e a desistência da contratação de Hugo Souza, Roger Schmidt foi claro."O Helton quis sair, quis ir para a Turquia para jogar mais. Ele não só é uma boa pessoa como também é um bom guarda-redes, demasiado bom para ser número 2. Chegou a altura de gerirmos esta situação, acreditamos nos jogadores da formação do Benfica, temos três guarda-redes excelentes e temos de confiar neles, dar-lhes a oportunidade de crescerem, de se desenvolverem. Por isso demos-lhes a oportudade de serem nº 2 e nº 3. Acreditamos em ambos, tenho uma excelente impressão deles nos treinos, os treinadores de guarda-redes apoiam-nos e estamos bem servidos nesse aspeto. Vamos prosseguir com os guarda-redes que temos neste momento", afirmou.