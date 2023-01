Schmidt critica Enzo: «Precisamos apenas de jogadores que estejam felizes por atuar no Benfica»

Depois de confirmar que "o acordo está feito" para a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea, Roger Schmidt criticou a postura do médio no processo de saída do Benfica."É sempre difícil perder um bom jogador no mercado de inverno, mas mostrámos hoje que somos uma boa equipa sem ele, que somos capazes de jogar bom futebol sem ele, que os jogadores estão focados para ter o máximo de pontos, para sermos campeões. O Benfica é muito maior do que um jogador. Precisamos apenas de jogadores que estejam felizes por jogar no Benfica, que sejam apaixonados. Tínhamos um jogador que queria sair e um clube disposto a pagar a cláusula, não podíamos fazer nada. Aceitamos e olhamos em frente", afirmou o treinador encarnado na conferência de análise ao Arouca-Benfica (0-3), no qual o internacional argentino já não atuou.Recorde-se que Benfica e Chelsea chegaram a acordo por 121 milhões de euros, embora a transferência não esteja ainda confirmada. O mercado já fechou em Inglaterra e o clube londrino pediu à Premier League uma extensão do prazo para entregar a documentação completa. Tem até por volta da 1h da manhã para fazê-lo.