Schmidt dá folga e gere esforço

A comitiva do Benfica regressou ontem à tarde da Dinamarca, onde carimbou a passagem ao playoff da Liga dos Campeões, e os jogadores seguiram diretamente do aeroporto para o Seixal, onde efectuaram uma sessão de treino. Hoje o plantel orientado por Roger Schmidt goza um dia de folga, estando o regresso ao trabalho agendado para amanhã, véspera do embate com o Casa Pia da segunda jornada do campeonato. Ocasião para os jogadores descansarem um pouco neste início de temporada com um calendário carregado.