Schmidt defende Grimaldo: «É muito fácil apontar-lhe o dedo e culpá-lo, mas cometemos outros erros»

Roger Schmidt saiu em defesa de Grimaldo. O lateral-esquerdo, que esta terça-feira apontou um grande golo de livre direto na vitória do Benfica sobre o Newcastle (3-2), esteve ligado aos dois lances que acabaram por resultar em golos dos ingleses. Em declarações na conferência de imprensa, o treinador alemão das águias elogiou o jogo do defesa, assim como toda a pré-temporada realizada, apontando o dedo ao coletivo.



"Não. Na minha opinião, Grimaldo fez um grande jogo e também esteve muito bem durante toda a pré-temporada. Estou muito feliz com ele. Tal como eu disse anteriormente, é verdade que concedemos um golo desde o lado direito [do ataque do Newcastle] e é muito fácil apontar-lhe o dedo e culpá-lo, mas na minha opinião cometemos outros erros. Não foi um erro claro do Grimaldo. A segunda questão, sim, os jogadores estavam um pouco cansados. Também fiquei com essa sensação, foi por isso que fiz algumas alterações. Agora, a pré-época está terminada e temos de recuperar os jogadores para os jogos oficiais. É importante extrairmos o melhor dos treinos. Alguns jogadores estavam cansados ao intervalo, mas era expectável", atirou, em declarações transmitidas pela BTV.





"Não houve uma última oportunidade para nenhum jogador. Foi um jogo 'rico', não teve nada a ver com últimas oportunidades para os jogadores. Foi a nossa última chance para jogarmos um jogo particular esta época. Agora vamos prepararmo-nos para jogar muitos jogos durante esta temporada, será sinal de que estaremos em todas as competições, não se tratou de uma última oportunidade para nenhum jogador", concluiu.