Schmidt defende o fim do VAR: «Devia devolver-se a responsabilidade aos árbitros»

Depois do empate contra o Inter Roger Schmidt mostrou não ser a favor do VAR no futebol e este sábado, na antevisão do jogo com o Estoril, reiterou essa ideia."A minha declaração relacionou-se com os últimos jogos, tivemos muito azar. Podíamos ter tido penáltis a nosso favor, mas também é a minha opinião no geral. Passei pela China, Holanda, sempre com VAR. A minha opinião? Preferia continuar sem VAR no futebol. Por vezes, interfere e outras não. Por vezes, existe comunicação com o árbitro e outras não. Para mim, devia devolver-se a responsabilidade aos árbitros. Por vezes vão estar corretos, outras não. Na minha opinião, é mais frustrante ter o VAR e tomarem-se decisões erradas à mesma. Se não houver um penálti a nosso favor contra o Inter sem o VAR, eu diria que era difícil ver. Mas com o VAR... Ninguém quer tomar a decisão correta? Para mim isso é mais frustrante. Aceito se continuarmos, é o que é. Mas eu não gosto".