Schmidt defende opções: «Eu tomo as decisões antes dos jogos. Depois és sempre mais inteligente»

Questionado sobre a sua opção de não ter mexido na equipa inicial diante do V. Guimarães, nomeadamente em relação a Enzo Fernández, que aparentou estar algo cansado, Roger Schmidt defendeu a sua opção pelo facto de ter visto o argentino apto para ir a jogo.





"O Enzo não jogou muito nestas últimas duas semanas. Só 30 minutos duas vezes na seleção. É um jogador muito importante, sentiu-se bem e, claro, teve a oportunidade para jogar. Não esteve no seu melhor, mas ainda assim fez o seu trabalho. Isto faz parte das decisões que tens de tomar antes dos jogos. Depois és sempre um pouco mais inteligente. É essa a tarefa do treinador, é a diferença entre eu e tu, pois eu tenho de tomar as minhas decisões antes do jogo e tu podes julgar as minhas decisões depois do jogo. Mas tive a certeza destas decisões", declarou, em conferência de imprensa.Sobre o cansaço de outros jogadores, o alemão opta por olhar para o que ficou por fazer, mas assume que houve jogadores que ficaram aquém do esperado. "O que aconteceu foi não termos marcado. Por isso não ganhámos. É a primeira vez que não marcámos e que não criámos muitas chances. Talvez alguns jogadores tenham estado cansados por causa das seleções. É sempre um desafio para os jogadores estar logo focados mal regressam. Obviamente que individualmente não estivemos bem. Alguns jogadores já jogaram melhor, mas a equipa também não esteve tão bem. Mas faz parte, não estávamos à espera de ganhar todos os jogos", finalizou.