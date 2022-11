Schmidt: «Dei os parabéns aos jogadores e mostrei-lhes o meu respeito pelo que fizeram»

O Benfica goleou esta quarta-feira o Maccabi Haifa por 6-1 na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, confirmando, fruto dos golos obtidos fora de casa em comparação com o PSG, o primeiro lugar do Grupo H. Em declarações no final da partida, Roger Schmidt revelou as palavras que direcionou ao grupo de trabalho já no balneário, após a partida em Israel.

"Dei-lhes os meus parabéns e mostrei-lhes o meu respeito pelo que fizeram hoje e no grupo, terminámos a fase de grupos num nível muito elevado e queríamos acreditar que podíamos fazê-lo hoje outra vez. Acreditámos que podíamos terminar com mais pontos do que o PSG, mas ambos ganhámos. Os jogadores merecem isto. É um grande feito deles", começou por dizer o técnico alemão das águias, em declarações à ELEVEN.

O 'sprint' final em busca de golos

"Foi o momento. O objetivo de hoje era ganhar, não era vencer pelo maior número de golos possível, até porque respeitamos o adversário e sabíamos que era muito difícil defrontar o Maccabi Haifa. Na segunda parte, tivemos o nosso momento e forçámos. É claro que eles sabiam antes do jogo o que podiam fazer com a diferença de golos. Tentámos tudo nos últimos minutos para marcar o sexto golo."

Lesão de Gonçalo Ramos e Aursnes

"O Gonçalo Ramos tem um problema no tornozelo e o Aursnes uma sobrecarga na coxa. Como não quisemos arriscar nada, mudámos."

Recorde de pontos

"Fizemos uma boa fase de grupos, mas temos de continuar humildes e a respeitar todos os outros clubes, que têm muita qualidade e estão na próxima fase. Tentámos e fizemos o nosso melhor. Ganhámos imensa confiança nesta fase e estamos felizes com este feito. Agora temos de pensar já no jogo de domingo, para o campeonato", terminou.