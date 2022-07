Schmidt deixa 12 na bancada: Weigl foi um deles

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Para o particular de ontem frente ao Nice, Roger Schmidt deixou de fora da ficha de jogo 12 atletas às suas ordens nesta pré-temporada. Entre eles estava Julian Weigl, situação que causou alguma surpresa. O motivo da ausência do médio alemão prendeu-se, segundo informação do Benfica, a uma pequena queixa física devido a um toque, ao que indica nada de alarmante. Além de Weigl, também Samuel Soares, Kokubo, Gabriel, Diogo Gonçalves, Taarabt, Tiago Gouveia, Seferovic, Petar Musa e Rodrigo Pinho viram o jogo na bancada, além de Ristic e João Victor (estes últimos dois elementos em fase recuperação de lesões).