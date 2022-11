Schmidt deixa aviso: «Gosto muito de ver os adeptos felizes mas é preciso conquistar algo»

Roger Schmidt anteviu, esta terça- feira, o jogo com o Estoril a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal (amanhã, às 20H45). Questionado sobre se sente um ídolo para os adeptos, o treinador do Benfica não hesitou."Estamos no início da época, claro que estamos num bom ritmo, mas neste momento não penso em nada disso. Não ganhámos nada, tentamos desenvolver a equipa, somos humildes e estamos preparados para o próximo jogo. Podemos ter uma temporada excelente, mas ainda nada está ganho e é assim que vejo as coisas. É bom ter os adeptos felizes, eles são a nossa maior motivação, deixá-los orgulhosos do nosso futebol. Mas primeiro é preciso conquistar algo", afirmou.