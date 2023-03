Schmidt deixa garantia antes do jogo com o Club Brugge: «Não vamos defender o 2-0»

Roger Schmidt perspetivou a partida com o Club Brugge, já no relvado do Estádio da Luz, e deixou uma garantia. "Não vamos defender o 2-0, mas procurar decidir o jogo. Preparação foi essa. Não mudar a nossa atitude. Queremos fazer um bom jogo e mostrar que merecemos estar nos quartos-de-final. A historia do jogo irá dar alguns problemas, que teremos de resolver", afirmou, em declarações à BTV.Hoje, as águias poderão atingir o golo 100 na presente época, um registo elevado, mas para o qual o técnico diz não haver grandes segredos. "É como disse desde o início. Procuramos jogar sempre ao ataque, à procura de golos, talvez essa seja o segredo. Procurar sempre o próximo golo. Depois, a atitude dos jogadores, a confiança que têm no que fazem", assinalou aos microfones da ELEVEN.De referir, ainda, que o técnico comentou a época que António Silva, Florentino e Gonçalo Ramos estão a efetuar, afirmando que está muito feliz com o que estes têm conseguido, mas deixou uma mensagem aos jogadores: "Eu estou orgulhoso, mas eles é que têm de estar orgulhosos do que estão a fazer".