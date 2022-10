Schmidt diz que "resultado da Juventus não influencia" exibição do Benfica em Paris

Roger Schmidt falou aos microfones da ELEVEN antes do embate entre PSG e Benfica esta noite em Paris. O treinador alemão afirmou que o resultado do Maccabi Haifa-Juventus () não terá "influência" nos jogadores, que estão focados em conseguir um bom resultado em França."Estamos focados no nosso jogo, resultado da Juventus não influencia. Estamos aqui para fazer um bom jogo. Ganhar se possível, se não conseguir um ponto. É um grande desafio jogar neste estádio frente a esta grande equipa. Estamos confiantes e ansiosos pelo início do jogo", começou por dizer Schmidt, sublinhando que os jogadores sabem o que têm a fazer dentro de campo: "Falo com os jogadores todos os dias. Ele sabem o nosso objetivo. Eles estão confiantes, têm muitos jogos juntos. Temos de ir para o relvado e praticar o nosso futebol. É isso que tenho de lhes recordar. Seja qual for o adversário, temos de jogar à Benfica."