Schmidt e a ausência de Grimaldo da convocatória de Espanha: «É algo surpreendente»

Roger Schmidt foi questionado sobre o facto de Grimaldo não integrar a convocatória da seleção espanhola para o Mundial e revelou estar surpreendido com a decisão de Luis Enrique."É algo surpreendente que Grimaldo não tenha sido chamado. É um grande jogador e tem mostrado isso, não só no campeonato como também na Liga dos Campeões, com grandes exibições. A decisão é do selecionador espanhol e tenho de a respeitar, mas, para mim, devia fazer parte da seleção e estar no Mundial", frisou o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste domingo com o Gil Vicente.