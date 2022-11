Schmidt e a 'devolução' de Seferovic: «É a primeira vez que ouço falar disto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nas últimas horas surgiram notícias a dar conta que o Galatasaray quer devolver Seferovic ao Benfica, mas Roger Schmidt diz que não tem conhecimento dessa situação."É a primeira vez que ouço falar disto. No verão ele foi por empréstimo para o Galatasaray e não tenho novas informações sobre isso", explicou o treinador dos encarnados, na antevisão do jogo de amanhã, com o Estrela da Amadora, para a Taça da Liga.