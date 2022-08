Schmidt e a entrada de Musa: «Teve um grande impacto no jogo e mostrou a sua qualidade»

Roger Schmidt elogiou o desempenho dos jogadores que entraram no Bessa a partir do banco de suplentes, salientando, em particular, a exibição do croata Petar Musa, que assistiu e sofreu o penálti que fechou as contas do resultado em"As substituições foram muito importantes. Acho que alguns jogadores estavam cansados ao fim de 60 minutos. Mesmo na primeira parte, alguns não estiveram a 'top'. Ainda assim, tentaram tudo. Mas precisávamos de energia e quem entrou, disse presente. O Musa teve um grande impacto no jogo e mostrou a sua qualidade tal como o Bah. O Diogo Gonçalves também jogou muito bem, entrou muito motivado. Eles trouxeram energia, é o que esperamos. Acho que essas substituições foram uma boa decisão", começou por dizer o técnico das águias, em declarações na conferência de imprensa realizada no estádio do Bessa."O clube é fantástico e é sempre fantástico termos sempre tantos adeptos fora de casa. Precisávamos disso, sabíamos que ia ser muito difícil. Precisávamos de encontrar a melhor das abordagens. Estou muito feliz, porque sabíamos que não seria fácil."Não posso falar sobre o que aconteceu no passado, mas à minha volta disseram que é sempre difícil jogar no Bessa. Estivemos muito concentrados, estivemos muito bem com a bola, criámos oportunidades, impusemos um ritmo alto. Pode parecer que foi um jogo fácil, mas se perguntarem aos jogadores dirão que não foi. Fomos muito disciplinados e o resultado é uma consequência do que fizemos", terminou.