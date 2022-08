Schmidt elogia João Mário: «Desde o primeiro dia que mostrou uma enorme atitude»

João Mário estreou-se este sábado a bisar com a camisola do Benfica na vitória por 3-0 das águias no terreno do Boavista. No final do encontro, o médio internacional português, que hoje envergou a braçadeira de capitão dos encarnados na ausência por castigo de Nicolás Otamendi, recebeu elogios do treinador Roger Schmidt

"O João Mário é um jogador muito importante, é internacional e tem muita experiência. Desde o primeiro dia que mostrou uma enorme atitude e que tem muita qualidade. É um jogador que pode acrescentar liderança. O Nico é o capitão e o João Mário é o sub-capitão. Hoje o Nico não estava e coube ao João Mário liderar e guiar o grupo. Fê-lo muito bem. É um jogador completo e fico feliz que tenha feito golos", afirmou o técnico alemão, que aproveitou para explicar, novamente, a titularidade de António Silva em detrimento de Jan Vertonghen.

"Foi uma decisão lógica. O António já tinha mostrado que é um jogador jovem com qualidade. A melhor decisão passava por colocar o António a jogar, para lhe dar a oportunidade de mostrar que está pronto. Se tivesse de substituir o central pelo lado esquerdo, talvez a decisão fosse diferente", terminou.