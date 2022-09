Schmidt e a 'fome que deu em fartura' na defesa: «Seis centrais? Jogarão os melhores»

O Benfica foi obrigado a ir ao mercado para colmatar a falta de centrais por ter vários jogadores lesionados, mas agora com João Victor e Lucas Veríssimo quase a postos, em breve Roger Schmidt terá seis centrais disponíveis - João Victor, Lucas Veríssimo, Otamendi, António Silva, Brooks e Morato. Como os irá motivar o treinador?"Estou feliz por termos esta qualidade para a posição de central. No início, depois de contratarmos o João Victor tínhamos 6, mas nas últimas semanas tínhamos apenas 3. Esta semana, o João Victor e o Lucas Veríssimo começaram a treinar com a equipa. O João está mais perto de entrar na equipa, mas não será amanhã, mas não falta muito. O Lucas esteve fora 10 meses, mas está a recuperar muito bem, e espero que treine completamente com a equipa já nas próximas semanas. Morato está a recuperar bem. John Brooks já demonstrou qualidade. Não é habitual ter 6 centrais deste nível no plantel, mas isto também se deve às lesões. Quando estiverem todos disponíveis teremos de encontrar soluções. Jogarão os melhores", afirmou o treinador esta sexta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães (amanhã, 20H30).