Schmidt e a renúncia de Rafa à Seleção: «Não terá tomado a decisão de forma leviana»

Fernando Santos divulga a convocatória de Portugal para o Mundial'2022 na quinta-feira e o nome de Rafa não estará na lista do selecionador. O jogador do Benfica já renunciou à equipa das quinas, uma decisão que, apesar da atual 'pressão', não terá recuo, segundo avalia Roger Schmidt."O Rafa é um jogador muito experiente, tomou a sua decisão, não o terá feito de forma leviana. Queria concentrar-se no Benfica e, como disse, respeito a sua decisão. Ele mostra neste momento isso mesmo, mas penso que a sua decisão é definitiva, creio que não estará no Mundial, mas mesmo assim Portugal tem uma equipa de topo, mas vai jogar sem o Rafa", disse na antevisão ao jogo com o Estoril, da Taça de Portugal.Sobre a temporada 'invulgar', interrompida em breve com o Mundial que arranca no próximo dia 20, Schmidt sublinhou que para "todos os jogadores é um honra jogar pela seleção". "Todos querem fazer parte da seleção e ir ao Mundial. Desejo que os nossos jogadores sejam campeões, mas é uma situação que temos também no clube, só podem jogar 11 e nem todos estão na equipa titular. Os que aqui ficarem, tentaremos gerir. Vamos ver o que se passa esta semana. Há vários que estão convocados, mas a sensação que tenho é que eles têm uma abordagem muito realista em relação a isto".