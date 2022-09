Schmidt e a renúncia de Rafa à Seleção: «Sempre foi muito claro quanto ao que quer fazer»

Roger Schmidt fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o V. Guimarães (amanhã, 20H30), da 8.ª jornada da Liga Bwin, e foi questionado sobre se teve alguma conversa com Rafa sobre o seu adeus à Seleção Nacional."Não vou falar de conversas que tenho com os meus jogadores. Respeito a sua decisão, é um grande jogador, uma excelente pessoa, muito honesto, sempre foi muito claro quanto ao que quer fazer. Tomou esta decisão para se concentrar completamente no Benfica e respeito a sua decisão", afirmou.