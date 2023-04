Schmidt e a semana de férias: «Tem impacto positivo nos jogadores»

A semana de férias concedida ao plantel do Benfica na paragem do campeonato para as seleções, que antecedeu importantes duelos com FC Porto e Inter Milão, tem gerado críticas, com a equipa encarnada a mostrar baixo rendimento depois dessa pausa. Roger Schmidt, no entanto, considera que esses sete dias de fora não afetaram o plantel."Tem um impacto, mas um impacto positivo nos jogadores. O problema foi os jogadores estarem nos compromissos internacionais, terem viagens, não manterem o ritmo de treino e por isso perderam algum 'momentum'. Já estamos há algum tempo juntos, não queremos usar essa desculpa. Os jogadores são ambiciosos. A única coisa que pedimos aos jogadores é que estejam focados em dar o desempenho máximo e foi isso que nos falhou nos últimos jogos. Eles marcaram um golo numa oportunidade, nós também o poderíamos ter feito, foi um jogo de oportunidades. Se tivéssemos marcado na primeira mão este seria diferente", disse o treinador das águias na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Inter, para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.