Schmidt e a situação de João Victor: «Quero recuperar os centrais brasileiros o mais rápido possível»

João Victor ainda não teve a oportunidade de se estrear pelo Benfica, pois recupera de uma lesão, e o treinador Roger Schmidt não vê a hora de contar com o futebolista que chegou este verão do Atlético Goianaense, bem como com Lucas Veríssimo."A única coisa que posso dizer é que o departamento médico do Benfica é de elite, não só os médicos como fisoterapeutas. Tentamos ao máximo recuperar os jogadores mas quem anda no futebol sabe que nem sempre é fácil. Às vezes há lesões mais complicadas e às vezes é difícil acelerar as coisas. Tenho confiança no departamento e quero recuperar os centrais brasileiros o mais depressa possível", explicou o técnico na conferência de imprensa de lançamento do jogo de amanhã, com o Maccabi Haifa.