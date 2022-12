Schmidt e as declarações de Enzo sobre o regresso à Argentina: «Não há exceções»

Enzo Fernández anunciou segunda-feira que, depois do jogo com o Sp. Braga, na sexta-feira, iria regressar à Argentina para "estar com a família no Ano Novo", declarações que apanhou os responsáveis benfiquistas desprevenidos por não estarem previstos dias de férias extra. Esta quinta-feira, o treinador do Benfica foi questionado sobre estas afirmações do médio antes de regressar a Lisboa e deixou bem clara a sua posição"Não sei nada sobre isso. Não sigo as coisas que aparecem nas redes sociais. Somos uma equipa de futebol profissional e as regras são para todos os jogadores. É importante que descansem entre jogos e não há exceções", disse o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga (sexta-feira ás 21h15 em Braga).