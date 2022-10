Schmidt e o calendário apertado: «Temos de ter uma equipa confiável»

Na antevisão ao jogo com o Rio Ave, Roger Schmidt abordou o calendário apertado do Benfica e da possibilidade de rodar a equipa de forma a evitar lesões e fadiga."Já falei um pouco sobre isso, é algo que eu estou sempre a pensar. A situação de agora é especial, entre quarta e sábado são três dias e depois são mais dois dias para o jogo seguinte e temos de pensar na melhor abordagem. São decisões que eu vou tomar, a título definitivo, amanhã", afirmou esta sexta-feira.Confrontado com o tempo de jogo de alguns dos seus jogadores - 13 com grande diferença, muito mais utilizados - o técnico atirou: "É um bom sinal, isto quer dizer que podemos jogar várias vezes com o mesmo 11 inicial. Às vezes temos de fazer alterações porque há lesões. Há um novo treinador, novos jogadores, temos uma nova abordagem e por isso há pressão para ganhar. Quando queremos conquistar títulos temos de estar preparados desde o primeiro minuto, temos de ter uma equipa confiável e se tivermos essa oportunidade de jogar com a mesma equipa em vários jogos vamos aproveitar. Mas cada jogo é um jogo e vou pensando o que é melhor para a equipa. Não posso dizer o que vai acontecer nas próximas semanas. Todas as pessoas à volta da equipa estão sempre a tentar ajudar os jogadores a recuperar da melhor forma possível".