Schmidt e o caso da criança em Famalicão: «Não é bom nem necessário, mas há regras»

Roger Schmidt, treinador do Benfica, abordou este sábado, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã diante do Marítimo (18h), o episódio que aconteceu no duelo com o Famalicão, em que uma criança foi obrigada a assistir ao encontro em tronco nu por vestir uma camisola das águias na bancada destinada aos apoiantes dos famalicenses."É inaceitável que rapazes e raparigas tenham de tirar camisolas no estádio. Não é bom nem necessário, mas há regras. Há uma regra que diz que não as podem vestir em certas áreas, mas é preciso repensar isso, o que aconteceu não é bom para os adeptos, para o futebol, e sobretudo para as crianças. [ Fotografia do plantel em tronco nu ] Gosto da fotografia. Quando falaram disto não sabia se era boa ideia, mas achei uma excelente fotografia. É uma boa iniciativa dos nossos jogadores e mostra a boa relação com os adeptos, que nos têm apoiado muito. Os jogadores tentam sempre dar o seu melhor e mostrar aos adeptos que têm vontade de vestir a camisola do Benfica", referiu o técnico.