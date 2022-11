Schmidt e o jogo com o Estrela da Amadora: «Nunca pensei deixar o Rafa no banco»

Roger Schmidt não conta poupar Rafa na partida de amanhã, com o Estrela da Amadora, na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. O jogador do Benfica, que abdicou da Seleção e por isso não está no Qatar com os comandados de Fernando Santos, vai entrar nos planos do treinador para a partida em Leiria."Vocês já me conhecem e sabem que não vou dizer o onze, mas nunca pensei deixar o Rafa no banco. Está em ótima condição e pronto para jogar amanhã", explicou o técnico.