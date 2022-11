Schmidt e o reencontro com o Estoril: «Temos de mostrar a mesma concentração»

Roger Schmidt fez esta terça-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Estoril, uma partida da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal que se disputa na Amoreira, a partir das 20h45."É um jogo diferente, nada tem a ver com o último. Só as equipas são as mesmas, de resto começa 0-0. É outra competição, agora já nos conhecemos melhor, pode-se utilizar o jogo de domingo para preparar um pouco mais ao pormenor a equipa. Mas isto vale para nós e para eles. Sabemos que o Estoril é uma boa equipa, tiveram oportunidades, mas merecemos ganhar. Amanhã temos de mostrar a mesma concentração.""Estamos no início da época, claro que estamos num bom ritmo, mas neste momento não penso em nada disso. Não ganhámos nada, tentamos a desenvolver a equipa, somos humildes e estamos preparados para o próximo jogo. Podemos ter uma temporada excelente, mas ainda nada está ganho e é assim que vejo as coisas. É bom ter os adeptos felizes, eles são a nossa maior motivação, gostamos de os deixar orgulhosos com o nosso futebol. Mas primeiro é preciso conquistar algo.""Penso que para todos os jogadores é uma honra jogar pela seleção, todos querem ir ao Mundial. Desejo que os nossos sejam campeões, mas é uma situação que temos também no clube, só podem jogar 11 e nem todos estão na equipa titular. Os que aqui ficarem, tentaremos gerir. Vamos ver o que se passa esta semana. Há vários que estão convocados, mas a sensação que tenho é que eles têm uma abordagem muito realista em relação a isto.""O Rafa é um jogador muito experiente, tomou a sua decisão, não o terá feito de forma leviana. Queria concentrar-se no Benfica e, como disse, respeito a sua decisão. Ele mostra neste momento isso mesmo, mas penso que a sua decisão é definitiva, creio que não estará no Mundial, mas mesmo assim Portugal tem uma equipa de topo, mas vai jogar sem o Rafa.""Não quero falar muito sobre isso, todas as equipas nesta ronda são muito boas. Mas estamos concentrados na Taça de Portugal, no Campeonato, depois na Taça da Liga e em fevereiro logo falaremos da Liga dos Campeões.""Penso que é importante estar feliz, não apenas no futebol mas também na vida quotidiana. Quando uma pessoa se sente valorizada e bem integrada num grupo, pode desempenhar as suas funções num melhor nível. Quando se está numa equipa e se sente que se dá tudo por tudo para atingir objetivos, joga-se num nível máximo. Felicidade só não chega, os jogadores estão sempre concentrados, são disciplinados, recuperam bem para os jogos seguintes... Os suplentes estão sempre prontos, sabemos que podemos contar com eles. Os jogadores estão a sair-se sempre muito bem porque querem estar ao nível mais alto em prol da equipa e do Benfica. Quando se ganha, está-se sempre mais feliz do que quando se perde.""Ele é capaz de coisas assim, já vimos algumas assistências, desta vez foi sozinho. É um grande talento, é fruto do bom trabalho que se faz ao nível dos guarda-redes no Benfica, temos muito talento, há também o André [Gomes] e o Leo [Kokubo], que são bons jovens guarda-redes. Neste momento está em formação, temos um plantel muito bom. O momento em que os jogadores chegam à primeira equipa depende da situação da equipa A, mas sei que eles estão praticamente prontos para jogar a um nível mais elevado."