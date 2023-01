Schmidt e o triunfo em Arouca: «Foi um grande jogo da minha equipa»

O Benfica bateu esta terça-feira o Arouca por, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que João Mário (2) e Petar Musa fizeram os golos do triunfo encarnado - o terceiro consecutivo na prova.Em declarações no final da partida, Roger Schmidt mostrou-se muito satisfeito com o "grande jogo" do Benfica numa noite "muito fria" e com um relvado que não estava nas perfeitas condições. "Foi um grande jogo da minha equipa, sabemos que contra o Benfica todas as equipas estão sempre motivadas. Hoje estava uma noite muito fria, o relvado também não estava excelente, foi um grande desafio para nos mostrarmos e ganharmos. Estivemos concentrados. Fizemos golos muito bonitos. O 1-0 e o 2-0 são golos muito bonitos, assim como o 3-0. Controlámos quase durante todo o jogo. Não demos quase oportunidades nenhumas ao adversário. Estou feliz pelos jogadores terem conseguido estas três vitórias consecutivas, somando os 9 pontos sem sofrer golos. Agora estamos preparados para voltarmos a casa", começou por dizer o técnico alemão, aos microfones da Sport TV."Os adversários, não aconteceu só hoje, têm quase sempre os 10 jogadores atrás da linha da bola, por isso temos de ser rápidos, pacientes, acelerarmos, encontrarmos a profundidade e mostrámos isso mesmo hoje, que acreditamos em nós mesmo. Jogámos com David [Neres] e Gonçalo Guedes na frente, dois jogadores móveis, que são fortes no um para um. Foi esta a abordagem que tivemos para o jogo de hoje. Quando o Petar [Musa] entrou também esteve bem, entrou bem. Marcou um golo e estou feliz por ele. Hoje foi um bom dia para nós.""Estivemos muito bem com o Tino e Chiquinho no meio. Estiveram muito bem. Controlaram o jogo em termos defensivos mas também ofensivos, quando tínhamos a bola.""Temos visto no relvado que não tem sido assim tão difícil. Os jogadores têm-se mostrado focados nas tarefas que têm a fazer. O nosso principal objetivo para estes três jogos era conquistar os 9 pontos. Não foi um problema para eles, mas é sempre um desafio", terminou.