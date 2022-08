Schmidt e os resultados de Sporting e FC Porto: «Estou surpreendido com a qualidade da Liga portuguesa»

Roger Schmidt fez esta terça-feira a antevisão do jogo com o P. Ferreira."Penso que a situação é muito clara. Estamos em boa forma, temos jogado bem, tentamos estar sempre muito concentrados. Tentamos que os jogos corram da melhor maneira possível e é o que vamos começar a fazer amanhã. Só temos dois dias de descanso, mas é o calendário que temos. Temos de estar preparados, jogamos em casa e estamos no início da época. Não olhamos para a tabela. Queremos sair amanhã com os três pontos e jogar bom futebol"."Estou surpreendido com a qualidade da Liga portuguesa. Foram três equipas promovidas à 1.ª Liga. Já jogámos com o Casa Pia, foi um jogo muito difícil, só tinham sofrido um golo em três jogos. E este fim-de-semana houve vitórias de Chaves e Rio Ave contra Sporting e FC Porto, e isso demonstra muita qualidade. O jogo com o Boavista também foi muito difícil para nós e isso mostra que há muita competitividade na Liga, o que nos ajuda a estarmos focados"."É difícil dizer, estou concentrado em cada jogo. Ainda só jogámos três jogos. Se queremos lutar pelo título, temos de estar sempre no melhor nível. Temos de nos concentrar em nós, não estar a olhar para as outras equipas, e a probabilidade de ganhar assim é elevada e é nisso que estamos concentrados. Isto são discussões vossas, não minhas. Não tenho espaço para pensar mais do que no jogo de amanhã".