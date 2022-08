Schmidt e os rumores do mercado: «Enzo Fernández sente-se muito bem aqui»

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez esta segunda-feira a antevisão ao duelo de amanhã frente ao Paços de Ferreira, da 3.ª jornada da Liga Bwin, que se joga pelas 20h15 no Estádio da Luz."Penso que a situação é muito clara. Estamos em boa forma, temos jogado bem, tentamos estar sempre muito concentrados. Tentamos que os jogos corram da melhor maneira possível e é o que vamos começar a fazer amanhã. Só temos dois dias de descanso, mas é o calendário que temos. Temos de estar preparados, jogamos em casa e estamos no início da época. Não olhamos para a tabela. Queremos sair amanhã com os três pontos e jogar bom futebol"."Estou surpreendido com a qualidade da Liga portuguesa. Foram três equipas promovidas à 1.ª Liga. Já jogámos com o Casa Pia, foi um jogo muito difícil, só tinham sofrido um golo em três jogos. E este fim-de-semana houve vitórias de Chaves e Rio Ave contra Sporting e FC Porto, e isso demonstra muita qualidade. O jogo com o Boavista também foi muito difícil para nós e isso mostra que há muita competitividade na Liga, o que nos ajuda a estarmos focados"."Vocês já me conhecem, não falo de boatos. Ainda temos mais três dias de mercado, todas as equipas da Europa estão a tentar melhorar os plantéis. Se calhar nos últimos três dias há mais transferências que nos últimos três meses. Podemos fazer ajustes mas é algo que está a acontecer nos bastidores. Estamos a jogar bem, claro que podemos pensar em fazer afinações. Na minha primeira conferência falei em Ricardo Horta, era claro que o Sp. Braga queria vender e nós queríamos comprar. Continua a ser um jogador muito bom e o mercado continua aberto, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias"."Vamos ver. Nas próximas semanas precisamos de todo o plantel. No início da temporada preferi repetir muitas vezes o mesmo onze, porque eles mereciam, e o objetivo era que se habituassem uns aos outros taticamente, que ficassem familiarizados. Durante o jogo fui fazendo substituições, mas a certa altura também vamos mudar esta abordagem. Para já ainda não tomei as decisões para amanhã. Vou esperar para saber se os jogadores recuperam ou não, e depois tomarei as decisões. Precisamos de todos os jogadores para ganhar, e vimos isso no sábado. Bah esteve muito bem, Musa também, assim como o Diogo, trouxeram energia e força e mostraram que estão em boa forma e que todos podem jogar. Este poderá ser o momento para dar oportunidades a outros jogadores"."É difícil dizer, estou concentrado em cada jogo. Ainda só jogámos três jogos. Se queremos lutar pelo título, temos de estar sempre no melhor nível. Temos de nos concentrar em nós, não estar a olhar para as outras equipas, e a probabilidade de ganhar assim é elevada e é nisso que estamos concentrados. Isto são discussões vossas, não minhas. Não tenho espaço para pensar mais do que no jogo de amanhã"."Estamos muito contentes de termos o Aursnes connosco, é um excelente jogador para nós em termos de fiabilidade e jogo de equipa. Enzo e Florentino estão muito bem, têm uma excelente relação em campo, são muito inteligentes no que toca ao posicionamento, apoiam os laterais, centrais e é uma vantagem já estarem habituados um ao outro. Mas tal como disse, não podemos jogar com os mesmos jogadores a temporada toda, vai haver espaço para todos e para Aursnes também"."Não. Acho que se sente muito bem aqui e este é o sítio ideal para ele se desenvolver. É um excelente jogador, pessoa, altamente profissional e sabe exatamente o que tem de fazer. Vir para o Benfica foi uma ideia dele e conjugou-se tudo na altura certa. Espero que fique aqui mais tempo".