Schmidt: «É uma mistura de grande felicidade, tenho orgulho de fazer parte do Benfica»

Roger Schmidt estava visivelmente satisfeito após o final do jogo com o Santa Clara, que culminou na conquista do 38.º título nacional do Benfica. O treinador alemão salientou a dificuldade do campeonato e agradeceu a todos, desde colaboradores a jogadores, pelo empenho demonstrado durante toda a temporada.





"Não consigo descrever, é uma mistura de grande felicidade, tenho orgulho de fazer parte do Benfica e um grande alívio para ser sincero porque foi uma viagem muito longa e foi com grande esforço que chegamos aqui, desde que começamos no verão passado o objetivo era voltar a ser campeão. Sabíamos que o Benfica não vencia troféus há 4 anos e sabemos que a nação benfiquista queria uma época bem sucedida, uma grande motivação para nós, foi uma luta difícil, precisamos de 87 pontos para ser campeões, é muito. Só o conseguimos na ultima jornada, estamos muito contentes, estou muito feliz pelos meus jogadores, pelo pessoal todo pq todos desempenharam a fundo na temporada, vejo todos os dias como trabalham, tentaram tudo para ser a melhor equipa de Portugal. Tinha esperanças de conseguir trazer a esta nau a bom porto, estávamos pressionados para vencer e mostrar uma boa atitude e acabamos por vencer. Ao fim de 34 jornadas quem tem mais pontos merece ser campeão. Não foi só o facto de sermos campeões mas a forma como fomos campeões, jogamos bom futebol, um futebol de ataque. Um pouco segundo a filosofia do Benfica, temos no historial jogadores como Eusébio e Chalana, quem os viu jogar sabe que tentavam sempre entusiasmar os adeptos e jogavam por troféus. Esta temporada conseguimos ter essa recompensa com o troféu hoje", começou por dizer o técnico, em declarações na sala de imprensa."Claro que sim [que ouvi falar]. Estou desejoso, já ouvi falar muito nisso. Quanto aos momentos-chave é muito difícil de dizer. Tivemos de lutar em todos jogos, as outras equipas, Sporting, Sp. Braga, FC Porto, também se esforçam por vencer e estas equipas são grandes equipas e não podemos perder muitos pontos", atirou, antes de ser interrompido pelos jogadores com um 'banho'.