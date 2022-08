Schmidt elogia "empenho" do plantel do Benfica: «Parece-me que estão a gostar de jogar»

Roger Schmidt, treinador do Benfica, deixou esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Midtjylland, muitos elogios à mentalidade dos jogadores das águias, frisando que vê em campo uma equipa "empenhada" e a colocar as suas ideias "em prática"."Estou convicto do que estamos a fazer. Se não estivesse, seria muito mau, porque é preciso convencer os jogadores disso também. Foi essa a nossa tarefa na pré-época, para mostrar as vantagens deste nosso estilo de jogo. Gostei muito da atitude dos jogadores, da forma como trabalharam na pré-época. Quando vejo os jogos, vejo jogadores convictos, empenhados, a colocar as ideias em prática. Estão todos muito ligados. Vejo uma equipa em campo, tanto com bola como sem. Acho que estamos muito bem, mas claro que há margem de progressão. Temos de evoluir cada vez mais, mas para já parece-me que os jogadores estão a gostar de jogar. Estamos a marcar muitos golos, a defender bem, e para já está a ser muito bom", referiu o alemão.