Schmidt elogia Florentino: «Um exemplo de jogador completo e muito bom para o Benfica»

Roger Schmidt, treinador do Benfica, elogiou esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da 1.ª jornada da Liga Bwin com o Arouca , a pré-temporada de Florentino Luís, frisando que o médio português "demonstrou muita qualidade" e uma grande evolução."Na minha opinião, impressionou desde o início da pré-época com a sua atitude e qualidade. Esteve muito concentrado, muito motivado por estar a jogar com o Benfica. Aproveitou a oportunidade para melhorar o estatuto na equipa. Para mim, foi um dos jogadores que na pré-época demonstrou muita qualidade e que evoluiu muito. É muito importante na posse de bola, para pressionar, quando ganhamos ou perdemos bola... precisa de ser um jogador muito completo. É um bom exemplo daquilo que é um jogador completo e muito bom para o Benfica", referiu o alemão.